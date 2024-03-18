سقوط أمطار على الشهداء وتلا وشبين الكوم في المنوفية

تعرضت محافظة المنوفية اليوم لحالة من عدم الاستقرار في الطقس مما أدى إلى سقوط أمطار على معظم مناطق المحافظة وازدادت شدتها في بعض المدن.

وشهدت محافظة المنوفية حالة من سوء الأحوال الجوية على معظم الأماكن، حيث شهد العديد من المراكز سقوط أمطار غزيرة، مثل مركز الشهداء وتلا، وشبين الكوم وضواحيها، كما شهد مركز أشمون والسادات ومنوف سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وعلى الفور، توجهت معدات الشركة من شفاط وعربات الكسح للتعامل الفوري مع مياه الأمطار، استجابة لتعليمات الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن التعامل السريع مع مياه الأمطار حفاظًا على انتظام الحركة المرورية للمواطنين.

كما تمركزت عربات الشفط في الأماكن المحتملة لتجمعات مياه الأمطار في مختلف مناطق المحافظة للتعامل الفوري والسريع في حال سقوط الأمطار.