الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون  محافظ المنوفية جولة ميدانية لمتابعة عدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة شبين الكوم للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المنتجات البترولية صباح اليوم الجمعة، رافقه خلالها الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، العميد محمد عدلي مدير إدارة المرور، والعقيد تامر الأقصري وكيل الإدارة، اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، واللواء ممدوح إبراهيم مدير مشروع المواقف، والمحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، والعميد وليد شلبي رئيس مباحث المرور، والأستاذة هناء عقيلة رئيس حي غرب، والأستاذة عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية مجمع مواقف مدينة شبين الكوم، وموقف شبين الكوم/ الباجور للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة، مشددًا على مدير مشروع المواقف بمتابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين.

وأجرى المحافظ حوارًا مع عدد من سائقي المركبات والمواطنين، مؤكدًا الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة وسيتم تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية للمخالفين للتوجيهات، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور والمتابعة الميدانية على مدار الساعة على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، وأشار محافظ المنوفية إلى أنه يتابع ميدانيًا ومن خلال غرفة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام الموقف الحالي للتأكد من انتظام منظومة العمل وعدم التلاعب في التسعيرة المقررة.

يذكر أنه صباح اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي "البنزين 95 13.50 جنيه/ لتر، البنزين 92 12.50 جنيه/ لتر، البنزين 80 11 جنيها/ لتــــــر، الســولار 10 جنيهات/ لتر، غاز تموين السيارات 6.50 جنيه/م3، البوتاجاز 100 جنيه/ أسطوانة".

محافظ المنوفية المرور على المواقف التأكد من السير تعريفة الركوب محافظة المنوفية متابعة زيادة تعريفة الركوب بعد تحرك أسعار البترول

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