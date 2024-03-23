نقيب محامين المنوفية: إقبال متوسط على العملية الانتخابية

تقام انتخابات نقابة المحامين اليوم في جميع أنحاء الجمهورية للمنافسة على مقعد النقيب والذي يتنافس عليه 15 مرشحا يتنافس 253 مرشحا على مقاعد العضوية.

وأكد ماهر حمودة نقيب المحامين بمحافظة المنوفية أن النقابة استعدت بتجهيز المقرات الانتخابية، وحث جميع أعضاء النقابة والمقيدين بها للنزول والإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب القادم بما يراه كل فرد من صلاحيته لتولي هذا المنصب من وجهة نظر كل المنتخبين.

وأكد ماهر حمودة نقيب المحامين بمحافظة المنوفية، أن نسبة الحضور متوسطة وذلك لظروف الانتخابات بشهر رمضان المبارك وسيكون الفيصل من الانتخابات هو الحضور من المشتغلين فعليا في المحاماة بجميع المحاكم، لكن من المتوقع حضور ضعيف من المقيدين في النقابة نظرا لعدم مداومتهم على النقابة.

وأضاف نقيب المحامين بمحافظة المنوفية أن النقابة الفرعية بالمنوفية تقف على الحياد من كل المرشحين، ولكن تقوم بمتابعة جميع اللجان لتيسير العقبات ودعم المحامين لاختيار نقيبهم المناسب من وجهة نظرهم.

وأكد نقيب المحامين أنه لم تواجه النقابة أي عقبات أو مشكلات غير مشكلة واحدة فقط والتي حدثت منذ قليل وتم السيطرة عليها، وهي احتكاك الأنصار بعض المرشحين بمدينة قويسنا وذلك نظرا لوجود 5 مرشحين من قويسنا في استئناف طنطا، وتداركت النقابه الأمر وتمت السيطره على الوضع بالكامل.

وناشدت نقيب المحامين بمحافظة المنوفية، جميع أعضاء النقابة بالحضور، واقول لهم ان نقابة المحامين المصرية تاريخها وعراقتها يجب علينا ٠ميعا النزول للتصويت حتى نكون واجهه مشرفه نقابتنا العريقة وممارسة الحق الانتخابي في اختيار النقيب.

وأشار العديد من المحامين في محافظة المنوفية إلى أن المنافسة تشتد فقط حول 3 مرشحين وهم عبد الحليم علام، والمرشح سامح عاشور، والمرشح نبيل عبد السلام، ويتوقع العديد من المحامين زيادة كبيرة في نسب الحضور، بعد انتهاء جلسات المحامين بالمحاكم اليوم وذلك بعد الساعة الثانية ظهرا.

جانب من انتخابات نقابة المحامين بالمنوفية

جانب من انتخابات نقابة المحامين بالمنوفية

جانب من انتخابات نقابة المحامين بالمنوفية

جانب من انتخابات نقابة المحامين بالمنوفية