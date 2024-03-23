ميلان يستهدف ضم سفيان أمرابط من فيورنتينا فى الصيف

يحوم الغموض حول مصير النجم المغربي سفيان أمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والمُعار من صفوف فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان سفيان أمرابط قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2023 الماضي، قادمًا من فيورنتينا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ميلان يستهدف ضم سفيان أمرابط من فيورنتينا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن نادي ميلان أبدى رغبته في التعاقد مع سفيان أمرابط خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن ميلان كان يريد الحصول على خدمات أمرابط منذ الصيف الماضي، قبل أن ينجح مانشستر يونايتد في التعاقد معه على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن فيورنتينا لن يسمح برحيل سفيان أمرابط بأقل من 20 مليون يورو.

وشارك سفيان أمرابط في 13 مباراة أساسيًا من أصل 22 مباراة خاضها مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري 2023-2024.

يذكر أن التقارير الصحفية قد كشفت في وقت سابق، أن أمرابط انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، مع خيار شراء يصل إلى 20 مليون يورو كرسوم ثابتة، و5 ملايين أخرى كإضافات.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لاعب الوسط المغربي، صاحب الـ36 عامًا، رفقة فيورنتينا في صيف 2025.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره برينتفورد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 30 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة.