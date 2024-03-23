السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يُخطط لتجديد عقد الحارس أندريه لونين

أندريه لونين
أندريه لونين

يُخطط نادي ريال مدريد الإسباني لتجديد عقد حارسه أندريه لونين خلال الفترة المقبلة.

ويُعد أندريه لونين الحارس الأساسي لفريق ريال مدريد في الموسم الجاري 2023/2024، وذلك بعدما قدّم أداءً أفضل وتفوق على كيبا أريزابالاجا، بجانب إصابة تيبو كورتوا.

وكان تيبو كورتوا قد تعرّض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وعند عودته للملاعب تعرّض للإصابة مجددًا بتمزق في الغضروف الهلالي الداخلي في ركبته اليمني، ليخضع لعملية جراحية، ليغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري. لمطالعة التفاصيل من هنا.

 

ريال مدريد يُخطط لتجديد عقد الحارس أندريه لونين

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، وافق على تجديد عقد الحارس أندريه لونين.

وأضاف الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصبة "إكس"، أن إدارة ريال مدريد وأنشيلوتي يريدان تجديد عقد لونين؛ نظرًا لأنهما يعتقدان أن اللاعب لا يزال يتمتع بإمكانات مميزة، وقادرًا على تقديم أفضل ما لديه.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو، أن كارلو أنشيلوتي يرى أن لونين بإمكانه التطور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لذلك وافق على منح اللاعب عقدًا جديدًا للحفاظ على خدماته.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس الإسباني، صاحب الـ25 عامًا، رفقة ريال مدريد في صيف 2025.

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، وتحديدًا يوم الأحد الموافق 31 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة برصيد 64 نقطة، أي بفارق 8 نقاط كاملة، بينما يتواجد جيرونا في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

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