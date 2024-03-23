السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كوبارسى يُحطم الرقم القياسى لـ"سيرجيو راموس" مع منتخب إسبانيا

باو كوبارسي
باو كوبارسي

نجح الشاب الإسباني باو كوبارسي، مدافع برشلونة، في تحطيم الرقم القياسي المُسجل باسم النجم المخضرم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي، مع منتخب إسبانيا.

وشارك باو كوبارسي في الدقيقة 83 من مباراة إسبانيا أمام كولومبيا الودية، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، والتي انتهت بهزيمة المنتخب الإسباني بهدف نظيف، والذي سجله اللاعب الكولومبي دانيال مونيوث.

 

كوبارسي يتخطى إنجاز سيرجيو راموس مع منتخب إسبانيا

ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين، فإن باو كوبارسي أصبح أصغر مدافع يشارك في تاريخ المنتخب الإسباني بعمر 17 عامًا وشهرين.

وحطم كوبارسي الرقم القياسي المُسجل باسم سيرجيو راموس، عندما شارك لأول مرة مع منتخب إسبانيا وهو بعمر 18 عامًا و11 شهرًا وأربعة أيام، والتي كانت يوم 26 مارس 2005.

باو كوبارسي وسيرجيو راموس

كذلك حطم كوبارسي رقم زميله جافي، لاعب برشلونة، ليُصبح كوبارسي ثاني أصغر لاعب يشارك في تاريخ المنتخب الإسباني بعد لامين يامال، لاعب برشلونة.

يذكر أن باو كوبارسي قد شارك في 13 مباراة مع فريق برشلونة الأول خلال الموسم الجاري 2023/ 2024، صنع خلالها هدفًا واحدًا.

بينما شارك سيرجيو راموس في 180 مباراة مع منتخب إسبانيا، سجل خلالها 23 هدفًا، وتوّج معهم بلقبين في كأس أمم أوروبا، بالإضافة إلى لقب كأس العالم.

 

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موعد مباراة منتخب إسبانيا المقبلة الودية

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره البرازيل وديًا، يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يأتي ذلك في إطار استعدادًا منتخب إسبانيا لمواجهة كل من كرواتيا وإيطاليا وألبانيا، في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، المُقررر إقامتها في ألمانيا، في الصيف المقبل.

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