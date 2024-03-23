السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يعلن حجم إصابة إمام عاشور

إصابة إمام عاشور
إصابة إمام عاشور

أثبتت الآشعة التي خضع لها إمام عاشور، لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، وسيستكمل اللاعب الآشعة غدا، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه.

تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ونظيره في النادي الأهلي.

وتم نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس مصر الدولية الودية.

وتلقى إمام عاشور تمريرة رائعة من مصطفى محمد لينفرد بالمرمى قبل أن يتعرض للعرقلة من مدافع نيوزيلندا لكن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء قبل أن يلجأ للفار ويعيد احتسابها.

وعانى إمام من آلام في الكتف قبل أن يغادر ملعب المباراة باكيًا ويشارك حمدي فتحي بدلا منه.

إمام عاشور لاعب الأهلي اصابة امام عاشور اتحاد الكرة منتخب مصر مباراة مصر ونيوزيلندا

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