آس: استدعاء مدافع برشلونة لقائمة منتخب إسبانيا الأول

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها، الأربعاء، عن استدعاء باو كوبارسي مدافع برشلونة الشاب لقائمة منتخب إسبانيا.

وقال التقرير إن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا قرر استدعاء باو لتمثيل لاروخا في التوقف الدولي الحالي.

‎كان المدافع البالغ من العمر 17 عامًا لافتًا للأنظار بعد مشاركته مع المدرب تشافي هذا الموسم.

وشارك كوبارسي في 23 لقاء بجميع المسابقات مع النادي الكتالوني وصنع هدفًا وحيدًا، كما نال جائزة رجل مباراة فريقه أمام نابولي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب منتخب إسبانيا مع كولومبيا والبرازيل وديًا خلال فترة التوقف الدولي.

واعترف كوبارسي بالهدوء الذي يتميز به، مشيرًا إلى أن زملاءه يعرفون كيفية قلب الطاولة والتغلب على كل الضغوط التي أحاطت بالفريق قبل المباراة، وقال: "لقد انتقلنا من الضغط إلى الطموح للفوز بالمباراة.. لقد قدمنا كل شيء".

وأكمل: "هذه هي طريقتي، أحب الخروج للعب، كما كان الحال دائمًا في برشلونة، هذا ما أعرفه وإذا كان بإمكاني مساعدة الفريق بهذه الطريقة، فأنا سعيد جدًا".

وأقر كوبارسي بأنه سينتظر "المكالمة" من منتخب إسبانيا، لكنه سيعطي الأولوية لقرعة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.