ريال مدريد يُعلن خضوع تيبو كورتوا لعملية جراحية

ما يزال الحديث مستمرًا بشأن إصابة النجم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني.

وعاد كورتوا للمشاركة في تدريبات ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي، والتي غاب على إثرها عن الملاعب منذ بداية الموسم.

وكان من المتوقع أن يعود تيبو كورتوا لحماية عرين ريال مدريد عقب فترة التوقف الدولي الحالية، قبل أن يتعرّض لإصابة جديدة خلال مشاركته في تدريبات الفريق.

تيبو كورتوا يخضع لعملية جراحية

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها تيبو كورتوا، أنه يعاني من تمزق في الغضروف الهلالي الداخلي في ركبته اليمني.

وبناءً عليه، أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا جديدًا بشأن آخر تطورات إصابة تيبو كورتوا، والتي أفاد خلالها أن اللاعب خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم، الأربعاء، في موضع الإصابة، تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق الأول.

ومن المقرر أن يبدأ تيبو كورتوا برنامجه التأهيلي، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل العودة مرة أخرى إلى الملاعب والتدريبات والمباريات.

ولم يكشف نادي ريال مدريد في بيانه، عن مدة غياب كورتوا المحتملة عن الملاعب.

ولكن حسب التقارير الصحفية، فإن كورتوا سيغيب عن مباريات ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يعود مجددًا إلى الملاعب في فترة الإعداد قبل الموسم المقبل 2024-2025.

وبالتالي، سيستمر أندريه لونين وكيبا أريزابالاجا في حراسة مرمى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة لحين عودة تيبو كورتوا.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، وتحديدًا يوم الأحد الموافق 31 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.