ماسكيرانو يكشف موقف ليونيل ميسى من المشاركة فى أوليمبياد باريس 2024

تحدث خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأوليمبي، عن إمكانية مشاركة النجم ليونيل ميسي في دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024".

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية مشاركة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين الأوليمبي في أوليمبياد باريس 2024، قبل أن يتعرّض للإصابة.

وتعرّض ليو ميسي إلى إصابة على مستوى أوتار الركبة، ليتم استبعاده من قائمة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وغيابه عن مواجهتي السلفادور وكوستاريكا.

لمطالعة التفاصيل من هنا.

وتعرض ميسي لإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه إنتر ميامي ضد ناشفيل، في اللقاء قبل الماضي بالدوري الأمريكي، الذي سجل فيه هدفًا.

ماسكيرانو يتحدث عن إمكانية مشاركة ليونيل ميسي في أوليمبياد باريس 2024

وبهذا الصدد، نشرت صحيفة "أولييه" الأرجنتينية، تصريحات خافيير ماسكيرانو، قائلًا: "ليونيل ميسي لاعب أسطوري، لكن لا نعلم حتى الآن مدى إمكانية مشاركته في أوليمبياد باريس".

وأوضح: "لقد تحدثت مع ليونيل ميسي بشأن إصابته التي تعرّض لها والتعرف على آخر تطورات حالته الصحية، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

وأضاف: "حالة ميسي مشابهة لحالة بقية اللاعبين في الخارج، أعتقد أنه علينا التحدث والانتظار لحين تحديد موقفه من المشاركة في الأوليمبياد".

واختتم خافيير ماسكيرانو تصريحاته، قائلًا: "هناك أيضًا منافسات كوبا أمريكا، أعتقد أنه ما زال هناك أمل".

ومن المقرر أن تُقام منافسات كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 20 يونيو حتى يوم 14 يوليو المقبلين.

بينما تنطلق منافسات دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024" يوم 26 يوليو حتى يوم 11 أغسطس المقبلين.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى أوليمبياد باريس 2024، بعد الفوز على البرازيل بهدف نظيف، في نهائي بطولة كوبا أمريكا تحت 23 عامًا.