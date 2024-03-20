الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ماسكيرانو يكشف موقف ليونيل ميسى من المشاركة فى أوليمبياد باريس 2024

ليونيل ميسي وخافيير
ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو

تحدث خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأوليمبي، عن إمكانية مشاركة النجم ليونيل ميسي في دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024".

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية مشاركة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين الأوليمبي في أوليمبياد باريس 2024، قبل أن يتعرّض للإصابة.

وتعرّض ليو ميسي إلى إصابة على مستوى أوتار الركبة، ليتم استبعاده من قائمة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وغيابه عن مواجهتي السلفادور وكوستاريكا.

 لمطالعة التفاصيل من هنا.

وتعرض ميسي لإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه إنتر ميامي ضد ناشفيل، في اللقاء قبل الماضي بالدوري الأمريكي، الذي سجل فيه هدفًا.

ماسكيرانو يتحدث عن إمكانية مشاركة ليونيل ميسي في أوليمبياد باريس 2024

وبهذا الصدد، نشرت صحيفة "أولييه" الأرجنتينية، تصريحات خافيير ماسكيرانو، قائلًا: "ليونيل ميسي لاعب أسطوري، لكن لا نعلم حتى الآن مدى إمكانية مشاركته في أوليمبياد باريس".

وأوضح: "لقد تحدثت مع ليونيل ميسي بشأن إصابته التي تعرّض لها والتعرف على آخر تطورات حالته الصحية، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

وأضاف: "حالة ميسي مشابهة لحالة بقية اللاعبين في الخارج، أعتقد أنه علينا التحدث والانتظار لحين تحديد موقفه من المشاركة في الأوليمبياد".

واختتم خافيير ماسكيرانو تصريحاته، قائلًا: "هناك أيضًا منافسات كوبا أمريكا، أعتقد أنه ما زال هناك أمل".

txt

اليوم.. انطلاق الدور التمهيدى لتصفيات أمم إفريقيا 2025

txt

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تُعاقب أهلي جدة والجماهير

 

ومن المقرر أن تُقام منافسات كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 20 يونيو حتى يوم 14 يوليو المقبلين.

بينما تنطلق منافسات دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024" يوم 26 يوليو حتى يوم 11 أغسطس المقبلين.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى أوليمبياد باريس 2024، بعد الفوز على البرازيل بهدف نظيف، في نهائي بطولة كوبا أمريكا تحت 23 عامًا.

ميسى ليونيل ميسى ماسكيرانو اولمبياد باريس 2024 اصابة ميسي

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

التحقيق مع صاحب "أسد التجمع"

بعد ضبط "أسد التجمع".. ما عقوبة اقتناء حيوان مفترس فى المنزل؟

شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: 80% من إسرائيليين الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء