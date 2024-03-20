الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم.. انطلاق الدور التمهيدي لتصفيات أمم إفريقيا 2025

أمم إفريقيا
أمم إفريقيا

ينطلق اليوم الأربعاء، الدور التمهيدي من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب، بعد أكثر من شهر على ختام فعاليات النسخة الـ34 من كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وتتنافس المنتخبات الثمانية الأقل ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على 4 مراكز للتأهل إلى التصفيات النهائية التي تقام على شكل دور المجموعات، من أجل ضمان مكان في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

وسيشارك في التصفيات النهائية 48 منتخبًا، على أن يتأهل 24 منتخبًا منهم إلى البطولة القارية، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء.

ويبدأ الدور التمهيدي من تصفيات كأس أمم إفريقيا غدًا الأربعاء، حيث يلتقي منتخب الصومال مع نظيره إسواتيني، ومنتخب جيبوتي مع ضيفه منتخب ليبيريا.

وتتواصل التصفيات بإقامة مباراتين يوم الجمعة المقبل حيث يستضيف منتخب ساو تاومي نظيره منتخب جنوب السودان، ويلاقي منتخب تشاد، نظيره منتخب موريشيوس.

وتقام مباريات الإياب يوم الثلاثاء 26 مارس من أجل تحديد هوية المنتخبات الأربعة التي ستتأهل إلى التصفيات النهائيات للنسخة 35 من كأس أمم أفريقيا.

وحقق منتخب كوت ديفوار لقب النسخة الـ34 لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت على أرضه، بعدما فاز على نظيره النيجيري في المباراة النهائية للبطولة بهدفين مقابل هدف، ليحصد اللقب الثالث في تاريخه.

ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي لعدد مرات الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب كان آخرها في 2010، ويأتي خلفه المنتخب الكاميروني بخمسة ألقاب آخرها في 2017 وفي المركز الثالث يأتي منتخب غانا بـ4 ألقاب، ونيجيريا بـ3 ألقاب.
وتستضيف المغرب منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة بين 23 يوليو و21 أغسطس من عام 2025، للمرة الثانية في تاريخها.

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