إيميرس فاييه: محمد صلاح الأفضل في إفريقيا.. ومنتخب مصر واجه سوء حظ بخسارته في أمم إفريقيا

أكد إيميريس فاييه، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن المنتخب المصري واجه سوء حظ كبير بخسارة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع تأهل مصر إلى ربع نهائي البطولة.

وكان فاييه، قد قاد المنتخب الإيفواري، للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها بلاده، عقب فوزه في النهائي، على نيجيريا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية للبطولة.

وقال فاييه، في تصريحات لبرنامج رقم 10 بالقناة الأولى للتلفزيون المصري: "كنا نترقب دائما مواجهة مصر وكذلك المنتخبات الكبرى وحينما تريد التتويج بالبطولة من الطبيعي أن تواجه المنتخبات الكبرى، لذلك كنا مستعدون لمواجهة مصر ولكن مع الأسف الكونغو الديمقراطية فاز وتأهل وكنا نتوقع مواجهة مصر ولكن هذا لم يحدث.

وأضاف: "خروج مصر أمام الكونغو ليس سوء حظ ولكن منتخب الكونغو فريق جيد وعلينا أن نعترف بذلك، ولكن في المجمل لا نغفل أن منتخب مصر بدأ البطولة بشكل سيئ ومنتخب مصر وضع نفسه في موقف صعب في بداية البطولة، وكانت الشكوك تحوم حوله، ولكن من سوء الحظ خسارة مصر لمحمد صلاح مبكرا في هذه البطولة فهو لاعب مؤثر وغيابه يؤثر على المنتخب بشكل عام.

وأبدى فاييه، سعادته الكبيرة بمساندة الشعب المصري للمنتخب الإيفواري، خلال مشواره بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال فاييه: تعاطف الشعب المصري معنا أمر أسعدني كثيرا، وهذا أمر ليس غريب على مصر، وبما إن منتخب مصر آخر من توج باللقب على أرضه فنحن الآن خليفة منتخب مصر.

وعن مسألة تولى المدرب الوطني مهمة تدريب منتخب بلاده، على غرار تدريب حسام حسن مهمة قيادة منتخب الفراعنة، قال فاييه: "حسام حسن مع منتخب مصر؟ يكون الأمر أكثر سهولة عندما يكون المدرب وطني يعرف ظروف البلاد وجميع اللاعبين عن قرب وإذا كانت المنتخبات الإفريقية تريد تحقيق شيئ ناجح عليهم الاستعانة بمدرب وطني لكونه يعرف العادات والثقافات".

وعن رؤيته بشأن أفضل لاعب في قارة إفريقيا، قال فاييه: أحب كثيرًا محمد صلاح وفيكتور أوسيمين الذي يصنع الفارق مع نابولي ومنتخب نيجيريا.

وتابع: لا أرى تراجع للاعبين الأفارقة في الدوريات الخمس الكبرى، انظروا إلى أوسيمين ومحمد صلاح، اللاعبون الأفارقة يتقدمون في أندية الصف الأول بأوروبا وهناك لاعبين يحتاجون لتسليط الضوء عليهم في أندية الصف الثاني، مضيفًا: محمد صلاح بالنسبة لي هو أفضل لاعب في إفريقيا.

وبشأن تلقيه عرض في المستقبل لخوض تجربة تدريبية في مصر، قال فاييه: كرة القدم المصرية مثيرة ومغرية جدا لكثير من المدربين ولكن بالنسبة لي أقوم بخطوة تلو الخطوة، لدي مهمة صعبة ومعقدة في تصفيات كأس العالم طموحنا تحقيق نجاحا كبيرا في كأس العالم والذهاب بطموحات عالية كما فعل منتخب المغرب، الآن تركيزي بشكل تام مع منتخب كوت ديفوار.

وأضاف: أتابع ما حققه الأهلي في السنوات الماضية والأندية المصرية بشكل عام، ربما أقوم بالتدريب في مصر يوما ما لكن في الوقت الحالي هدفي التركيز مع كوت ديفوار".