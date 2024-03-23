السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

يتصدرهم "هالاند".. أغلى 10 لاعبين فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم

إيرلينج هالاند
إيرلينج هالاند

يواصل نجوم كرة القدم تألقهم رفقة أنديتهم، لترتفع القيمة التسويقية لهم خلال شهر مارس الجاري من موسم 2023/ 2024، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن بين هؤلاء اللاعبين، كان النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يواصل توهجه مع ناديه بشكل كبير منذ انضمامه في صيف 2022.

هالاند يتصدر قائمة أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي وغياب محمد صلاح

ورصدت شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين، أن هالاند يتصدر قائمة ترتيب أغلى 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس الجاري لهذا الموسم.

بينما شهدت القائمة غياب نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، والتي تبلغ قيمته التسويقية 65 مليون يورو.

أغلى 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، على النحو التالي:

1- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): تبلغ قيمته التسويقية 180 مليون يورو.

2- بوكايو ساكا (أرسنال): تبلغ قيمته التسويقية 120 مليون يورو.

3- فيل فودين (مانشستر سيتي): تبلغ قيمته التسويقية 110 ملايين يورو.

4- ديكلان رايس (أرسنال): تبلغ قيمته التسويقية 110 ملايين يورو.

5- رودري (مانشستر سيتي): تبلغ قيمته التسويقية 110 ملايين يورو.

6- جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي): تبلغ قيمته التسويقية 90 مليون يورو.

7- كايسيدو (تشيلسي): تبلغ قيمته التسويقية 90 مليون يورو.

8- مارتن أوديجارد (أرسنال): تبلغ قيمته التسويقية 90 مليون يورو.

9- برونو جيمارايش (نيوكاسل يونايتد): تبلغ قيمته التسويقية 85 مليون يورو.

10- جابرييل مارتينيلي (أرسنال): تبلغ قيمته التسويقية 80 مليون يورو.

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هالاند يغادر معسكر النرويج مصابًا.. وقلق كبير فى مان سيتى

يذكر أن إيرلينج هالاند قد تعرض للإصابة بكدمة، يوم الثلاثاء الماضي، خلال مشاركته في تدريبات منتخب النرويج، ليغادر معسكر الفريق. لمطالعة التفاصيل من هنا.

تأتي هذه الإصابة قبل 12 يومًا من مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد أرسنال، المقرر إقامتها على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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