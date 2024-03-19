هالاند يغادر معسكر النرويج مصابًا.. وقلق كبير فى مان سيتى

غادر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي مران منتخب النرويج اليوم الثلاثاء متأثرا بآلام في الساق.

وتعرض هالاند لكدمة خلال تدريب منتخب النرويج وذلك قبل 12 يوما من مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد أرسنال على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وغادر هالاند التدريب وهو يمسك بجزء من ساقه، وكشفت صحيفة “آس” أن السيتي قلق من الطريقة التي غادر بها اللاعب المران.

ومن المقرر أن يلعب منتخب النرويج مباراة ودية أمام التشيك يوم الجمعة المقبل قبل أن يستضيف سلوفاكيا في الأسبوع المقبل.

ويعتلي هالاند قمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بتسجيله 18 هدفا، ويسعى للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي.