على رأسهم صلاح.. 4 لاعبين يتنافسون على الأفضل في العالم

يقترب الموسم الحالي 2023-2024، من الانتهاء حيث تزداد التنافسية بعد التوقف الدولي في مارس الجاري.



وتألق العديد من اللاعبين خلال الموسم الجاري، وعلى رأسهم جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، ومحمد صلاح لاعب ليفربول.



"الدستور" في السطور التالية يستعرض أبرز اللاعبين يتنافسون على الأفضل في العالم.



محمد صلاح

نجم وقائد منتخب مصر ونادي ليفربول، يقدم واحدا من أفضل مواسمه مع ليفربول منذ بداية الموسم حيث ينافس على العديد من البطولات على رأسهم الدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي كما توج ببطولة كأس الرابطة.



صلاح ساهم في 33 هدفًا بـ 32 لقاء بجميع المسابقات حتى الآن بواقع تسجيله 21 هدفًا وصنع 13.



وفي الدوري الإنجليزي ينافس صلاح على جائزة الحذاء الذهبي حيث سجل 15 هدفًا ويفصله 3 أهداف عن إيرلينج هالاند المتصدر، كما ينافس على جائزة هداف الدوري الأوروبي حيث سجل 4 أهداف ويفصله 5 أهداف عن المتصدر أوباميانج.

جود بيلينجهام

يقدم الدولي الإنجليزي واحد من أفضل مواسمه، حيث يقدم موسم تاريخي أول مع ريال مدريد منذ انضمامه في الصيف.



بيلينجهام جعل نفسه نجم الميرنجي الأول بعد انضمامه في صفقة كبيرة الصيف الماضي من بروسيا دورتموند وبات هداف فريقه الأول رغم إنه لاعب وسط ملعب.



ساهم في 29 هدفًا من أصل 31 لقاء حيث سجل 20 هدفًا وصنع 9.



يتنافس أيضًا بيلينجهام على جائزة هداف دوري أبطال أوروبا حيث سجل 4 أهداف ويفصله 4 أهداف عن المتصدر لوك دي يونج والذي ودع البطولة مع أيندهوفن لينافس مع كيليان مبابي وإيرلينج هالاند وهاري كين وأنطوان جريزمان على جائزة الهداف والذين يتصدرون بـ 6 أهداف.



ويتصدر جود ترتيب هدافي الليجا برصيد 16 هدفًا ويعتبر أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة.



كيليان مبابي

يقدم مبابي موسم رائع ومميز مع باريس سان جيرمان، حيث ينافس على جميع البطولات الممكنة هذا الموسم المحلية بجانب وصوله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



مبابي ينفجر تهديفيًا حيث ساهم في 46 هدفًا بـ 37 لقاء حيث سجل 38 هدفًا بجميع المسابقات وصنع 8.



وينافس مبابي بقوة على جائزة الحذاء الذهبي للدوريات الأوروبية حيث يطارد هاري كين المتصدر بـ 31 هدفًا حيث يقع خلفه بـ 24 هدفًا.



هاري كين

يقدم الدولي الإنجليزي موسم مميز مع بايرن ميونخ في موسمه الأول مع الفريق بعدما كسر العديد من الأرقام القياسية والفردية في البوندزليجا.

كين ساهم في 49 هدفًا في 35 لقاء حيث سجل 37 هدفًا وصنع 12 ويتصدر ترتيب هدافي الحذاء الذهبي للدوريات الخمس الكبرى.



ويريد كين أن يذهب بعيدًا مع بايرن في دوري الأبطال وتحقيقه حلمه بالتتويج بأول بطولة في مسيرته كما ينافس في البوندزليجا.