فى غياب ميسى.. منتخب الأرجنتين يتغلب على السلفادور بثلاثية وديًا

حقق منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره منتخب السلفادور، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة (صباح السبت) في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل أهداف المنتخب الأرجنتيني كل من كريستيان روميرو، وإنزو فرنانديز، وجيوفاني لو سيلسو في الدقائق 16 و42 و52 من زمن المباراة.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لاستكمال مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يلتقي مع نظيره التشيلي في سبتمبر المقبل بالجولة السابعة من التصفيات.

فيما يستعد منتخب السلفادور للمشاركة في الجولة الثانية من تصفيات «كونكاكاف» المؤهلة لكأس العالم 2026.

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيشارك في كوبا أمريكا 2024، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كلًا من بيرو وتشيلي، والفائز من ملحق كونكاكاف بين كندا وترينداد وتوباجو.

وخاض منتخب التانجو مباراة السلفادور بتشكيل مكون من:

إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى.

نيهوين بيريز، كريستيان روميرو، نيكولاس تاجليافيكو، نيكولاس جونزاليس في خط الدفاع.

رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، جيوفاني لو سيلسو في خط الوسط.

أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز في الهجوم.

وغاب ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي عن المشاركة مع المنتخب الأرجنتيني في مباراة الأمس، بسبب الإصابة.