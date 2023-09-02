السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. مانشستر يونايتد يضم سفيان أمرابط لمدة موسم على سبيل الإعارة

سفيان أمرابط
سفيان أمرابط

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فريق فيورنتينا الإيطالي قبل غلق باب القيد الصيفي.

وانضم الدولي المغربي إلى صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم، حتى يونيو 2024 بشرط الحصول على التصريح الدولي.

وكان مانشستر يونايتد قد نجح في ضم كلا من ماسون ماونت وأندريه أونانا وجوني إيفانز وراسموس هويلوند وسيرجيو ريجيلون.

اقرأ أيضا.. تقارير صحفية: نجم المغرب الدولي في طريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي
 

أمرابط: تين هاج له الفضل في تطوير أدائي

وتحدث سفيان أمرابط في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد عقب إتمام الصفقة، وقال: "شرف كبير للغاية أن أصبح لاعبًا في مانشستر يونايتد، لقد صبرت كثيرًا حتى حانت تلك اللحظة وتحقق الحلم في النهاية".

وأضاف: "أنا شخص لدي شغف كبير وسأبذل قصارى جهدي في كل ما سأفعله مع الفريق".

وتابع: "أعلم جيدًا كيف يحب تين هاج العمل وما يحتاجه من لاعبيه".

واختتم الدولي المغربي تصريحاته: "لقد قام بتطوير أدائي بفضل توجيهاته لي كثيرًا كلاعب في وقت سابق من مسيرتي وأعلم أنه سيساعدني في إظهار كل قدراته من أجل النجاح مع الفريق".

اقرأ أيضا.. رومانو: سفيان أمرابط على رأس أولويات اليونايتد فى وسط الملعب


تفاصيل الصفقة

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن أمرابط سينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مقابل 10 مليون يورو مع خيار شراء يصل إلى 20 مليون يورو كرسوم ثابتة، و5 ملايين أخرى كإضافات.

وكان أمرابط قد قدم مستويات مميزة العام الماضي، ولعب دورًا رئيسيًا في وصول منتخب المغرب إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022.

كما ساهم في تأهل فريق فيورنتينا إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، والذي توج به فريق ويست هام يونايتد.

مانشستر يونايتد المغربي سفيان أمرابط سفيان أمرابط فيورنتينا الإيطالي الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

تقارير صحفية: نجم المغرب الدولي في طريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي

رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع "بايندير" حارس فناربخشة حتى 2027

"ذا أثلتيك": سيرجيو ريجيلون إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

الداخلية: إجراءات قانونية ضد مروجى شائعات عن تجمعات ليلية

رسميا.. ليفربول يعلن التعاقد مع ريان جرافينبرخ لاعب بايرن ميونخ

كتاب بريطانى جديد يتناول تاريخ الأساطير الأكثر شعبية فى مصر القديمة

رسميا.. برشلونة يعلن ضم جواو فيليكس مُعارًا من أتلتيكو مدريد وكانسيلو من السيتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة