رسميا.. مانشستر يونايتد يضم سفيان أمرابط لمدة موسم على سبيل الإعارة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فريق فيورنتينا الإيطالي قبل غلق باب القيد الصيفي.

وانضم الدولي المغربي إلى صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم، حتى يونيو 2024 بشرط الحصول على التصريح الدولي.

وكان مانشستر يونايتد قد نجح في ضم كلا من ماسون ماونت وأندريه أونانا وجوني إيفانز وراسموس هويلوند وسيرجيو ريجيلون.

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أمرابط: تين هاج له الفضل في تطوير أدائي

وتحدث سفيان أمرابط في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد عقب إتمام الصفقة، وقال: "شرف كبير للغاية أن أصبح لاعبًا في مانشستر يونايتد، لقد صبرت كثيرًا حتى حانت تلك اللحظة وتحقق الحلم في النهاية".

وأضاف: "أنا شخص لدي شغف كبير وسأبذل قصارى جهدي في كل ما سأفعله مع الفريق".

وتابع: "أعلم جيدًا كيف يحب تين هاج العمل وما يحتاجه من لاعبيه".

واختتم الدولي المغربي تصريحاته: "لقد قام بتطوير أدائي بفضل توجيهاته لي كثيرًا كلاعب في وقت سابق من مسيرتي وأعلم أنه سيساعدني في إظهار كل قدراته من أجل النجاح مع الفريق".

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تفاصيل الصفقة

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن أمرابط سينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مقابل 10 مليون يورو مع خيار شراء يصل إلى 20 مليون يورو كرسوم ثابتة، و5 ملايين أخرى كإضافات.

وكان أمرابط قد قدم مستويات مميزة العام الماضي، ولعب دورًا رئيسيًا في وصول منتخب المغرب إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022.

كما ساهم في تأهل فريق فيورنتينا إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، والذي توج به فريق ويست هام يونايتد.