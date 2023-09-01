تقارير صحفية: نجم المغرب الدولي في طريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن المغربي الدولي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفة الجارية 2023.

ويأتي ذلك، قبل ساعات قليلة للغاية، على غلق باب القيد في أوروبا منتصف الليل.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات "فابريزيو رومانو" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): “اليوم الجمعة أن أمرابط في طريقه للكشف الطبي، لتقديمه كلاعب جديد في صفوف مانشستر يونايتد”.

وأضاف: “النادي الإنجليزي توصل لاتفاق نهائي مع نظيره الإيطالي، بشأن إتمام الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات منتصف الليل”.

وأشار الخبير الإيطالي، إلى أن اللاعب المغربي سينتقل لمانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، مقابل 10 ملايين يورو.

وأكمل رومانو عبر حسابه: “تم وضع بند الشراء في عقد إعارة أمرابط يتيح للفريق الإنجليزي، أحقية حصوله على خدمات النجم المغربي نهائيًا مقابل 20 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات”.

وارتبط اسم أمرابط بالانتقال إلى كبار أندية أوروبا على مدار الأشهر الماضية، سواء في فترة الانتقالات الشتوية “يناير الماضي”، أو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن بين هذه الأندية، بايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني.

وتألق أمرابط بشكل ملحوظ مع منتخب المغرب، خلال منافسات كأس العالم، والتي أقيمت في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين 2022، حيث استطاع قيادة أسود الأطلسي، لاحتلال المركز الرابع في المحافل العالمي، كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الانجاز التاريخي والفريد.