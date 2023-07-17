رومانو: سفيان أمرابط على رأس أولويات اليونايتد فى وسط الملعب

وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، على رأس أولوياته لتدعيم خط الوسط.

وقال الصحفي الموثوق "فابريزو رومانو"، أن أمرابط على رأس تدعيم الوسط في اليونايتد، لكن حتى الآن النادي لم يقدم أي عرض رسمي لناديه، أو توصل لاتفاق مع اللاعب.

وأضاف، أن أولويات اليونايتد الحالية هي دعم خط الهجوم بالتفاوض مع هولاند مهاجم أتالانتا.

وأوضح، أن التفاوض على ضم أمرابط سيكون مرتبطًا بمستقبل فريد وفان دي بييك مع الفريق.

Manchester United have Sofyan Amrabat included into their defensive midfielder list, but nothing imminent and no bid has been sent. 🔴🇲🇦 #MUFC



Man Utd next priority is new striker with Højlund talks on.



New midfielder depends on outgoings [especially on Fred and Van de Beek]. pic.twitter.com/HDkIMSfcij — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

ويلعب سفيان أمرابط ضمن صفوف فيورنتينا منذ انتقاله من نادي هيلاس فيرونا خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020.

ولعب أمرابط 49 مباراة بقميص فيورنتينا خلال الموسم المنقضي، وصنع هدفًا واحدًا.

وجذب سفيان أمرابط الأنظار خلال بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022، والتي حصد بها المنتخب المغربي المركز الرابع وهو أفضل مركز لمنتخب عربي وإفريقي.