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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: سفيان أمرابط على رأس أولويات اليونايتد فى وسط الملعب

أمرابط
أمرابط

وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، على رأس أولوياته لتدعيم خط الوسط.

وقال الصحفي الموثوق "فابريزو رومانو"، أن أمرابط على رأس تدعيم الوسط في اليونايتد، لكن حتى الآن النادي لم يقدم أي عرض رسمي لناديه، أو توصل لاتفاق مع اللاعب.

وأضاف، أن أولويات اليونايتد الحالية هي دعم خط الهجوم بالتفاوض مع هولاند مهاجم أتالانتا.

وأوضح، أن التفاوض على ضم أمرابط سيكون مرتبطًا بمستقبل فريد وفان دي بييك مع الفريق.

ويلعب سفيان أمرابط ضمن صفوف فيورنتينا منذ انتقاله من نادي هيلاس فيرونا خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020.

ولعب أمرابط 49 مباراة بقميص فيورنتينا خلال الموسم المنقضي، وصنع هدفًا واحدًا.

وجذب سفيان أمرابط الأنظار خلال بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022، والتي حصد بها المنتخب المغربي المركز الرابع وهو أفضل مركز لمنتخب عربي وإفريقي.

مانشستر يونايتد أمرابط سفيان أمرابط اليونايتد فيورنتينا

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