الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ذا أثلتيك": إصابة أمرابط أخرت انتقاله لـ مان يونايتد

سفيان أمرابط
سفيان أمرابط

كشفت تقارير صحفية عن إصابة المغربي سفيان أمرابط لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل إكمال إجراءات انضمامه للنادي.
 
وانضم أمرابط لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من نادي فيورنتينا الإيطالي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع شرط الشراء في نهاية الإعارة.


مانشستر يونايتد يكتشف إصابة سفيان أمرابط 


ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن مانشستر يونايتد اكتشف وجود إصابة طفيفة في ظهر أمرابط قبل خضوعه للفحوصات الطبية الخاصة بالانضمام للنادي، وهو ما أخر الموافقة على انضمامه للفريق.

وأفادت الشبكة بأن النادي لا يعتبر إصابة أمرابط مشكلة كبيرة وأتم الصفقة بالشروط المتفق عليها.

وبدأ أمرابط مسيرته ضمن صفوف شباب نادي أوتريخت الهولندي وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2015 وقضى موسمين مع النادي قبل الانضمام لنادي فينورد، وبعد موسم رحل لكلوب بروج البلجيكي ومنه أعير لهيلاس فيرونا في صيف 2019 ثم تم تفعيل شرط شرائه للنادي الإيطالي في شتاء 2020 ثم انتقل لفيورنتينا وقضى 6 أشهر معارًا لهيلاس فيرونا قبل أن يعود لفيورنتينا في صيف 2020.

ولعب أمرابط 81 مباراة بقميص فريق فيورنتينا وسجل هدفا واحدا، من بينها 23 مباراة خلال الموسم الجاري ولم يسهم في أي هدف.

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