"صحة المنوفية": مستشفى حميات شبين الكوم يحصل على إعتماد جهار GAHAR





حصل مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم على إعتماد GAHAR، وفقا لقرارات اللجنة العليا للإعتماد،ويعد حميات شبين الكوم أول مستشفى حكومى تابع لقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان يحصل على الإعتماد.

يأتي حصول المستشفى على إعتماد جهار GAHAR كدليل على إلتزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية، وتم تقييم الخدمات الصحية بالمستشفى وفقا لمعايير الإعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الإعتماد الدولي من (الاسكوا).

وجهت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحه بالمنوفية التهنئة للدكتور حسين محمد مدير المستشفى والفريق الطبى والإدارى، مشيدة بدورهم ومجهوداتهم فى الحصول على الاعتماد، كأول مستشفى تابع لقطاع الطب العلاجى تحصل على الإعتماد.

كما توجهت لجميع قيادات المديرية وفرق الجودة والإدارات الفنية بالمديرية بالشكر والتقدير على مجهوداتهم في رحلة الحصول علي الإعتماد.

وأكدت الدكتورة رشا خضر على أن الدور الرقابي سيستمر بهدف المتابعة المستمرة التي تضمن استدامة جودة الخدمات المقدمة للمرضى بعد حصولها على الإعتماد.

وعل صعيد آخر، اختتمت فعاليات البرنامج التدريبى المقدم لفرق مكافحة العدوى بالمستشفيات من أطباء وتمريض الرعايات الحضانات بصحة المنوفية.

و تم عقد تدريب مكثف علي مدار ثلاث أيام من الأحد 17مارس وحتى الثلاثاء 19مارس بقاعة التدريب بالمركز الصحى بشبين الكوم، حيث تم التدريب بإشراف الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة وبتنسيق من الدكتورة رشا فخر الدين مدير إدارة مكافحة العدوى، وتم تدريب فرق مكافحة العدوى وأطباء وتمريض الرعاية بمستشفيات الصدر والحميات ومنوف العام علي الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى واحتياطات العزل وأساليب التعقيم وجميع إجراءات مكافحة العدوى داخل أقسام الرعاية والعمليات، يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة الأطقم الطبية ضمن خطة التدريب المستمر لوزارة الصحة والسكان.