الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة المنوفية": مستشفى حميات شبين الكوم يحصل على إعتماد جهار GAHAR

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالمنوفية



 حصل مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم  على إعتماد GAHAR، وفقا لقرارات اللجنة العليا للإعتماد،ويعد حميات شبين الكوم أول مستشفى حكومى تابع لقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان يحصل على الإعتماد.

يأتي حصول المستشفى على إعتماد جهار GAHAR كدليل على إلتزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية، وتم تقييم الخدمات الصحية بالمستشفى وفقا لمعايير الإعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية  والحاصلة على الإعتماد الدولي من (الاسكوا).

وجهت الدكتورة  رشا خضر وكيل وزارة الصحه بالمنوفية التهنئة للدكتور حسين محمد مدير المستشفى والفريق الطبى والإدارى، مشيدة بدورهم ومجهوداتهم فى الحصول على الاعتماد، كأول مستشفى تابع لقطاع الطب العلاجى تحصل على الإعتماد.

كما توجهت لجميع قيادات المديرية وفرق الجودة  والإدارات الفنية بالمديرية بالشكر والتقدير على مجهوداتهم  في رحلة الحصول علي الإعتماد.

وأكدت الدكتورة رشا خضر على أن الدور الرقابي سيستمر بهدف  المتابعة المستمرة التي تضمن استدامة جودة الخدمات المقدمة للمرضى بعد حصولها على الإعتماد.

وعل صعيد آخر، اختتمت فعاليات البرنامج التدريبى المقدم لفرق مكافحة العدوى بالمستشفيات من أطباء وتمريض الرعايات الحضانات بصحة المنوفية.

و تم عقد تدريب مكثف علي مدار ثلاث أيام من الأحد 17مارس وحتى الثلاثاء 19مارس بقاعة التدريب بالمركز الصحى بشبين الكوم، حيث تم التدريب بإشراف الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة وبتنسيق من الدكتورة رشا فخر الدين مدير إدارة مكافحة العدوى، وتم تدريب فرق مكافحة العدوى وأطباء وتمريض الرعاية بمستشفيات الصدر والحميات ومنوف العام علي الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى واحتياطات العزل وأساليب التعقيم وجميع إجراءات مكافحة العدوى داخل أقسام الرعاية والعمليات، يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة الأطقم الطبية ضمن خطة التدريب المستمر لوزارة الصحة والسكان.

محافظة المنوفية صحة المنوفية اعتماد جهار GAHAR حميات شبين الكوم وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد معرض "أهلًا رمضان" ويوجه بضخ 2 طن سكر

محافظ المنوفية يتابع أعمال إنشاء موقف قويسنا النموذجي الجديد وتوسعات الطريق

"مياه المنوفية" تنظم زيارات ميدانية لطلاب كلية الطب للتعرف على مراحل تنقية المياه

الأكثر قراءة

عاجل| علاقة بايدن وبيبى.. هل تغيّر الموقف الأمريكى تجاه إسرائيل؟

آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت وموعد نقله إلى القاهرة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

فتاة تقود خالها لـ"حبل المشنقة" بالشرقية

يحييه تامر حسنى.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين حفل كأس عاصمة مصر

وزير التعليم ينعى وفاة نائبه الدكتور محمد مجاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يستقبل قرار مجلس الأمن بـ"عشرات الغارات الجوية"

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟