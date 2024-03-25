الإثنين 25 مارس 2024
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محافظ المنوفية يتفقد معرض "أهلًا رمضان" ويوجه بضخ 2 طن سكر

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، انتظام سير العمل بمعرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية بجوار مبنى ديوان عام المحافظة بحى غرب شبين الكوم، للاطمئنان على جودة المنتجات وتوافر كل السلع وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، بحضور الأستاذ محمد موسي، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد. 

وتفقد المحافظ منتجات المعرض، والذى تم تنفيذه بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والقطاع الخاص، ويضم (الأرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات) وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة لرفع العبء عن كاهل المواطنين طوال شهر رمضان المبارك.

وخلال تفقده المعرض، وجه محافظ المنوفية بضخ كمية قدرها 2 طن سكر بالمنفذ لتلبية احتياجات المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار، وتوفير كل السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لحركة البيع بجميع المنافذ بنطاق المحافظة، ويتم ضخ كميات إضافية من المنتجات الأكثر طلبًا بين المواطنين لضمان تلبية احتياجاتهم.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير (379) محضرًا تموينيًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال يومين من الحملات التفتيشية المكثفة، التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحاضر التموينية تنوعت ما بين (201) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و(178) مخالفة أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى، لافتًا إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم، 7 أطنان أسمدة زراعية، 360 عبوة زيت طعام، 4،5 طن سمن نباتى، 10 أطنان أسمنت مجهولة المصدر وبدون مستندات.

وأوضح المحاسب أسامة عزالدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 2 محضر جنح ضد أصحاب مخابز بأشمون والباجور لحيازتهم 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل مواد بناء بمركز قويسنا بحوزته 10 أطنان أسمنت مجهول المصدر وبدون مستندات، مع التشديد على تدوين الأسعار على السلع وبصورة واضحة ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية ضخ 2طن سكز بالمنفذ تفقد معارض أهلا رمضان سكر مدعم

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