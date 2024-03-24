الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال إنشاء موقف قويسنا النموذجي الجديد وتوسعات الطريق

جانب من الجوله
جانب من الجوله

اختتم  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة، اليوم، بتفقد مستجدات أعمال إنشاء موقف قويسنا النموذجي الجديد علي مساحة 2 فدان، وذلك فى إطار رؤية المحافظ البناءة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة لخدمة أبناء المحافظة للحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات داخل المدينة.

جاء ذلك بحضور سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

التوجيه بتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الإنجاز

واستمع محافظ المنوفية لشرح عن المخطط الهندسي للموقف النموذجي، موجهًا بتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المقررة لخدمة الأهالي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات، فيما تفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعات طريق قويسنا – شبين الكوم ( مطلع  كوبري جيهان ) بطول 400 م تقريبًا، حيث جارى الانتهاء من إنشاء حارات مرورية جديدة بالطريق تساهم في الحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات، ووجه المحافظ بوضع مقترح " يوتيرن"  بالتنسيق مع المرور لتسهيل الحركة المرورية بمنطقة المعسكر ونادى الطلائع لتخفيف الاختناقات المرورية.

المحافظ يتفقد أعمال وضع طبقة  الأساس بطريق القاصد – جنزور كمحور مرورى جديد 


كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق القاصد- جنزور كمحور مرورى جديد يربط بين طريق القاصد بكوبرى الكلابية بطول 5كم وبتكلفة 28 مليون جنيه، رافقه المحاسب السيد حسن رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، هناء عقيلة رئيس حى غرب، المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق، حيث جارى وضع طبقة الأساس بالطريق تمهيدًا لأعمال الرصف المتكاملة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لخلق محاور جديدة تخدم المواطنين وتخفيف الكثافات المرورية.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بمتابعة معدلات الأداء لمشاريع الخطة الاستثمارية. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية موقف قويسنا النموذجي توسعات طريق قويسنا شبين الكوم التشديد على تسريع معدلات الإنجاز

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