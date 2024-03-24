الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد إنشاء سوق الجملة الجديدة بـ5 ملايين جنيه

محافظ المنوفية مع
محافظ المنوفية مع مديرة دار هورين

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بمركز ومدينة بركة السبع، بتفقد مشروع إنشاء سوق الجملة الجديدة بتكلفة ما يقرب من 5 ملايين جنيه، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، بحضور اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمستشار الهندسي للمحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذى يضم محلات ومظلات ومبنى إداريا مكونا من مصلي ومكتب ودورات مياه، وجار تنفيذ أعمال الشدة الخشبية لنجارة الأسقف تمهيدا لأعمال الصبة الخرسانية، وقد وجه المحافظ بدراسة إمكانية زيادة عدد المحلات لخلق المزيد من فرص العمل، يأتى هذا ضمن خطة  المحافظة فى إنشاء أسواق نموذجية جديدة بديلًا عن الأسواق العشوائية تسهم فى تحسين المظهر العام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ دار الطفل اليتيم بهورين للاطمئنان علي مستوى الخدمات المقدمة للأيتام، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتلك الفئات لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم وخلق جيل سوى قادر على تحمل المسئولية، بحضور الأستاذ محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،  والدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة،والأستاذة سمر يوسف مديرة الدار.

وخلال تفقده، اطمأن المحافظ على منظومة العمل بالدار والتى تضم 15 نزيلا منهم طفلة حاصلة على المستوى الأول فى بطولة الجمباز على مستوى الجمهورية تحت سن 6 سنوات، وتأكد بنفسه على مستوى جودة الخدمات المقدمة ومدى توافر كافة الاحتياجات الضرورية، فيما قام محافظ المنوفية بتوزيع مواد غذائية وبطاطين لتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات المعيشية لأبنائه بالدار، فضلا عن بونات مواد غذائية على العاملين دعما لهم، مؤكدا حسن معاملة الأطفال ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية لدمجهم في المجتمع.

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محافظ المنوفية محافظة المنوفية تفقد سوق الجمله الجديده بركة السبع دار أيتام هورين صرف بطاطين ومواد غذائية للأطفال

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