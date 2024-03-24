محافظ المنوفية يحيل 35 من العاملين بمستشفى بركة السبع للتحقيق

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 35 من المتغيبين بمستشفي بركة السبع المركزى للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمستشفى بركة السبع لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، رافقه اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، والدكتور محمد القرشي مدير مستشفي بركة السبع،والدكتور أحمد سمير بدر مدير الطوارئ والطب العلاجي بمديرية الصحة.

وتفقد محافظ المنوفية أقسام الاستقبال والمعمل والحالات الحرجة وأمراض الكلى والغسيل الكلوى، وأجرى حوارًا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، حيث استمع المحافظ إلى شكوى والد أحد الحالات المرضية و اطمئن بنفسه علي حالته الصحية موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى تماثله للشفاء، كما استمع إلى والدة طفلة من ذوى الهمم موجها بتحديد ميعاد للقائها بمكتبه بالديوان العام غدا الاثنين مراعاة لظروفها الاجتماعية والصحية الصعبة.

وخلال تفقده للأقسام الطبية، وجه محافظ المنوفية بعقد اجتماع مع مسئولى مديرية الصحة لتشكيل لجنة لدراسة احتياجات المستشفي وأكد على رفع مستوى الأمن والنظافة بها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال المستشفي دعما لهم.