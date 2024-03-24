الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار ورياح على عدة مناطق في المنوفية

امطار على أنحاء محافظة
امطار على أنحاء محافظة المنوفية

شهدت محافظة المنوفية انخفاضا في درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، كما شهدت سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على معظم الأنحاء.

وشهدت مراكز الباجور وتوابعه والشهداء وبركة السبع وتلا ومنوف، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وبعض التقلبات الجوية مثل انخفاض درجات الحرارة ووجود رياح وأتربة.

وأعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استمرار أعمال كسح تجمعات المياه وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط أي تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين.

محافظة المنوفية مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية انتهاء فصل الشتاء امطار خفيفه متوسطه وتقلبات جويه سقوط أمطار على معظم مناطق المحافظة

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