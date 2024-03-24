سقوط أمطار ورياح على عدة مناطق في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية انخفاضا في درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، كما شهدت سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على معظم الأنحاء.

وشهدت مراكز الباجور وتوابعه والشهداء وبركة السبع وتلا ومنوف، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وبعض التقلبات الجوية مثل انخفاض درجات الحرارة ووجود رياح وأتربة.

وأعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استمرار أعمال كسح تجمعات المياه وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط أي تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين.