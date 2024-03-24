الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية للموقف النموذجى الجديد ببركة السبع

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، رافقه  خلالها الأستاذة هناء عقيلة، رئيس حى غرب شبين الكوم، والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي للمحافظة، المهندس الدكتور محمد سعفان، عميد كلية الهندسة، والمهندس الدكتور عصام هلال، وكيل كلية الهندسة.

واستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال تنفيذ إنشاءات كورنيش شبين الكوم الجديد على مساحة 500 م تقريبا، بداية من معهد الكبد حتى كوبرى القاصد بحي غرب شبين الكوم، حيث جار إجراء اختبارات تجارب التحميل وصب البلاطات الخرسانية للكورنيش العلوى والسفلى، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المنطقة بالكامل، ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل لخلق متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة، فضلًا عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والحياتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ  الأعمال الإنشائية للموقف النموذجي الجديد لبركة السبع "المرحلة الأولى" على مساحة 2000م2، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وذلك في إطار الخطة المحافظة الشاملة لاستغلال الأصول غير المستغلة؛ لتعظيم الموارد الذاتية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي، رافقه خلالها اللواء وحيد الحضري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، العميد مهندس نهاد عويضة، مدير المشروعات بشركة الإنتاج الحربى للمشروعات.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع، مشددًا على تسريع معدلات الأداء وتقديم كل أوجه الدعم اللوجستى للانتهاء من كل الأعمال المقررة، لافتًا أن المحافظة تتبنى خططا طموحة لإقامة العديد من المواقف والأسواق النموذجية بديلة عن المواقف العشوائية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما تفقد المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة مربع سكنى مدرسة أبو بكر الصديق بقيمة 1٫5 مليون جنيه ضمن إجمالي استثمارات مشروعات الرصف، بحضور المهندس شعبان الشبراوي، مدير مديرية الطرق، حيث جار الانتهاء من وضع الطبقة السطحية ضمن أعمال الرصف المتكاملة للمنطقة، وأكد مدير مديرية الطرق أنه تم الانتهاء من مشروعات الرصف للخطة الاستثمارية لمركز بركة السبع للعام الحالي 2023 /2024، مشيرًا إلى أنه تم نهو رصف ورفع كفاءة شارع الترعة بـ"5 متفرعات"، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وذلك ضمن رصف وتطوير مربع سكنى منطقة بورسعيد الجهة الشرقية وخلال تفقده قام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية لعمال النظافة بالمنطقة دعمًا لهم.

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد الأعمال الإنشائية لسوق الجملة ببركة السبع ودار الأيتام بهورين ومتابعة انتظام سير العمل بمستشفى بركة السبع  وموقف سيارات قويسنا.

محافظ المنوفية جولة ميدانية موقف نموذجي بركة السبع الجديد أعمال كورنيش شبين الكوم الجديد يشدد على سرعة الانتهاء

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