الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يدعم حالات إنسانية وذوي همم بصرف مساعدات عاجلة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

إلتقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم ذوى الظروف الإجتماعية والمعيشية الصعبة لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية له. 

وقدم محافظ المنوفية التهنئة لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، يأتي ذلك في إطار لقاءاته الدائمة والمستمرة لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم والمساهمة في رفع العبء عنهم. 

وخلال اللقاء، سلم محافظ المنوفية مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم للحالات لمساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة ورفع العبء عن كاهلهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة، كما أجرى حوارًا مع الحالات للاستماع إلى مطالبهم، موجها باتخاذ اللازم تجاهها، ومؤكدا أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، في إطار اللوائح والقوانين.

وأعرب الموطنون عن سعادتهم بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.

 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية لقاء انساني صرف مساعدات مالية وعينية عاجلة ذوي همم وأسر أولى بالرعاية

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