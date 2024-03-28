مسلسل المعلم الحلقة 18.. هل يُكتشف سرّ "زمزم" اليوم؟

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 17، بطولة مصطفى الشعبان، والتي شاهدها الجمهور، أمس الأربعاء، على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحداثًا مثيرة، أبرزها "زمزم" وتقوم بدورها الفنانة سهر الصايغ، والتي أصبحت مهددة بكشف سر مرضها بالسرطان في الدم، والذي حاولت إخفاءه على زوجها مصطفى شعبان وابنه حسن حتى لا يتأثرا بالرغم من أن حالتها الصحية تسوء كل فترة.

مسلسل المعلم الحلقة 17

وانتهت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل المعلم، عن مشهد مشوّق، إذ ظهرت صديق "زمزم" الطبيبة، وهي تتناقش مع طبيبة أخرى في أمر زمزم، وقالت لها: "إنتي صاحبتها مينفعش تسبيها كدة من غير ما تقولي لحد من أهلها أنها مريضة المريض في الوقت دا بيكون حالته النفسية سيئة ومحتاج كل الناس جنبه".

لترد صديقتها عليها: "بس دي أسرار مرضى وأنا خايفة أن زمزم تزعل مني"، وتقول لها الطبيبة: "إنتي كدة بتنقذيها من نفسها، لازم أهل المريض يعرفوا لأن لو حصلوا حاجة هيكون ذنبه في رقبتك".

وتقرر صديقتها إخبار أهلها وبالفعل تذهب إلى منزلها لتنتهي الحلقة عند عم زوجها مصطفى شعبان يفتح لها الباب، وتنتهي الحلقة 17 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 18

من المتوقع أن تشهد أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل المعلم، والمقرر عرضها مساء اليوم على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العديد من الأحداث، على رأسها كشف سر زمزم (سهر السايغ)، وغيرها من المفاجآت المثيرة.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 18

تُعرض الحلقة 18 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة، وأيضًا منصة WATCH IT، التابعين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل المعلم

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

ويشاركه عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين