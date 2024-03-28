الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صدفة الحلقة 18.. خالد الصاوي يذهب لمنزل ريهام حجاج

خالد الصاوي
خالد الصاوي

يستعد متابعي مسلسل صدفة لمشاهدة الأحداث الجديدة من المسلسل، وذلك بعد أن تم تهديد ريهام جحاج لتبعد عن أسرة النجم خالد الصاوي الذي يرفض الاعتراف بها كابنة شرعية له.

مسلسل صدفة الحلقة 18.. خالد الصاوي يذهب لمنزل ريهام حجاج

عقب طرح الإعلان التحضيري لحلقة اليوم الـ18، تفاجأت صدفة وأختها حنان - رحاب الجمل، وزوجها أمين - هشام منصور، بدق باب بيتهم، وفتح الباب أمين ليتفاجأ بوجود فؤاد أمامه - خالد الصاوي حزينًا ويشعر بالخوف والقلق، ليبحث متابعين مسلسل صدفة عن أسباب ذهاب “خالد الصاوي” لبيت صدفة.

وكانت قد شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج أحداثا عديدة، حيث ذهب معتز - فراس سعيد، لبيت فؤاد - خالد الصاوي، كما اتفق مع هالة - سلوى خطاب ليخطب منار - ميار الغيطي، وعندما اعترض فؤاد على مجيئه وكاد أن يتشاجر معه فاجأته منار أنها موافقة علي الزواج منه.

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مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
  • قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
  • قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
  • القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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