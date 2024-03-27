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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" ملخص الحلقة 16

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يرصد موقع “الدستور" لعشاق الدراما الرمضانية ملخص الحلقة 16 من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج والفنان خالد الصاوي. 

مسلسل صدفة تفاصيل احداث الحلقة 16

تنجح "صدفة" في كسب قلوب شقيقتيها فرح - نور إيهاب، ومنار - ميار الغيطي والتقرب منهما.

-تحاول هالة - سلوى خطاب قتل صدفة - ريهام حجاج، وطلبت منها الابتعاد عن ابنتيها واعتدت عليها لفظيا.

- طلبت منار - ميار الغيطي من والدها خالد الصاوي ووالدتها سلوى خطاب أن يبتعدا عن صدفة.

وحملت مفاجاة من سلوي الخطاب التي حرضت علي قتل ريهام حجاج حيث قررت هالة - سلوي خطاب، أن تساوم فؤاد - خالد الصاوي، بأنها ستتنازل عن الطلاق وعن كتابة ممتلكاته باسمها ولكن بمقابل أن يقتل صدفة.

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مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 17 

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.


مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشرة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
  • قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
  • قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
  • القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

ابطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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