يبحث عشاق الدراما عن تفاصيل مسلسل صدفة الذي بهر متابعيه بسبب الأحداث المتغيرة كل حلقة مما جعل الجماهير متشوقة لمشاهدة باقي أحداث المسلسل، ويرصد موقع “الدستور” في تقريره تفاصيل وأحداث مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" أحداث الحلقة 17.

مسلسل صدفة الحلقة 17.. هل ستنجح ريهام حجاج في التقرب إلى شقيقتها؟

تحاول النجمة ريهام حجاج وهي التي تقوم بدور “صدفة” في إجاد طريقة لإقناع والدها أن يعترف بها، وهو النجم “خالد الصاوي”، الذي يرفض الأعتراف بها، لأانه خائف من مواجهة زوجتة “سلوى خطاب”، التي أجبرته على كتابه كافة أمواله لأولادها.

وتستعى “ريهام حجاج” في التقرب إلى شقيقتها للضغط على والدها “خالد الصاوي”، لكي يعترف بها وحتى تتمكن من كسب إخواتها من “سلوى خطاب”، في صفها ولتنال حبهم، وهذا ما يتم مناقشته في حلقة اليوم.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 17

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.



مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.