مسلسل صدفة.. الناقدة الفنية مى سكرية تعلق على المسلسل: "خداع" وتوجه رسالة لأبطاله

كتبت الناقدة الفنية مى سكرية منشور لها تعليقا على مسلسل صدفة وقالت:" شيء يأتي بالصدفة ابدا تلك هى رسالة مسلسل صدفة والحقيقة أن هذا المسلسل خداع.. لانه من الوهلة الاولي تشعر وكانك أمام مسلسل كوميدي بحت ولكن تصدم بالواقع وبان المسلسل اجتماعي جدا ويناقش قضايا عديدة اهمها التفكك الاسري وليس بالضرورة ان تعيش الاسرة تحت سقف واحد لتكون مترابطة فهناك اسرة فؤاد الذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي مثال حي للتفكك الاسري فهي تعيش تحت سقف واحد ولكن لكل منهم عالمهم الخاص فالابنة الصغري مدمنة وقاتلة ومع ذلك تدلل من اهلها لحد الاستهتار ".

التفكك الأسري مشكلة أساسية فى مسلسل صدفة

وأضافت:" الابنة الكبري خائنة لزوجها وعلي علاقة برجل اخر اما الام فهي تعامل زوجها فؤاد ابشع معاملة وباسلوب مهين.. والاب فؤاد رجل الاعمال فاسد وحائر بين مشاكل بناته وتسلط زوجته.

هناك ايضا قضية المراهقين والشباب في المدارس والجامعات وضياع اغلب طلاب المدارس والجامعات بسبب عدم وجود رقابة صارمة سواء من الاهل او المدرسة"، ضمن قضايا مسلسل صدفة.

وأشارت خلال منشورها:" هناك ايضا قضايا فساد الاخلاق المتمثل في جلال الذي يجسد دوره رشدي الشامي ومحاميه تامر ضيائي اللذان استغلا طيبه وسذاجة صدفة لتوقع علي عقد زواج دون علمها.. وهناك ايضا قضايا الخيانه والادمان والزواج العرفي والكثير من قضايا الشباب التي لم يتعرض لها عمل فني عن قرب سوي مسلسل ضمير ابلة حكمت وفيلم اغتيال مدرسة.. تلك للمشكلات التي لابد من اختراقها لمعالجتها سواء من خلال الدولة والمنظمات التعليمية و الاسرة معا لابد من قوانين صارمة للمنظومة التربوية والتعليمية ".

ماذا قالت مي سكرية عن أبطال مسلسل صدفة؟

وتحدثت عن أبطال مسلسل صدفة وقالت: النجم خالد الصاوي.. الذي يعتبر ايقونة نجاح اي عمل فني.. اسمه لوحده يكفي ليكون دليل نجاح العمل.. اضافة كبيرة وحقيقية لاي عمل فني.

وعن ريهام حجاج او صدفة قالت: الموهبة لم تأتي من فراغ وانما بصبر واجتهاد واصرار.. كاركتر جديد ومختلف تخلت فيه عن الماركات والبراندات والماكياج.. اجادت وابدعت.

أما عصام السقا او طارق أداء متزن وهادي ومتمكن من تفاصيل الشخصية تماما/ وأضافت عن رحاب الجمل: كنا نفتقد طلتها.. لديها كاريزما وحضور.. موهبة خاصة جدا.. موهبة عظيمة.

وقالت: الغيطي ونور ايهاب واحمد ابو زيد وسليم هاني.. وجوه مبشرة جدا واضافة مهمة للعمل.. يستحقوا الاشادة.

رسالة شكل للمخرج والمؤلف

واستكملت: المؤلف ايمن سلامة صاحب القلم الذهبي وصاحب الحبكة الدرامية الذهيبه فكتاباته تعيش لسنوات طويله ولعل مع سبق الاصرار وقضية صفية وحكايه حياه خير دليل علي ذلك والمخرج سامح عبد العزيز مايسترو العمل صاحب الكادرات الرائعة والصورة الفخيمه بكل ابعادها وتفاصيلها.. شكرا لكم جميعا علي هذا العمل الراقي.