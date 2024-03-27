الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إعدام مواد غذائية فاسدة فى حملة تفتيشية بمطروح

حملة تفتيشية بمطروح
حملة تفتيشية بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة على  المحلات والمطاعم  خلال شهر رمضان الكريم، للاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

 

حملة تفتيشية

ونظمت لجنة المرور على المطاعم والمحال التجارية بمحافظة مطروح، حملة تفتيشية  موسعة على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح برئاسة محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق.

 

مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي
 

وأسفرت اللجنة عن توجيه عدد  4 إنذارات متنوعة ما بين مخالفات (عدم الالتزام بالسلامة – صحة مهنية  -تراخيص مزواله مهنة)  وإعدام ٢٠ كيلو جرامًا  مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي.
وشدد محافظ مطروح على اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية. والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملة تفتيشية بمطروح
حملة تفتيشية بمطروح
حملة تفتيشية بمطروح
حملة تفتيشية بمطروح
حملة تفتيشية بمطروح
حملة تفتيشية بمطروح
حملة تفتيشية بمطروح
حملة تفتيشية بمطروح
محافظ مطروح لجان المرور والمتابعة المعروض من السلع الغذائية مطروح شهر رمضان

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