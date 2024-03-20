الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: استمرار معارض "أهلًا رمضان" وشوادر بيع السلع بأسعار مخفضة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مع المهندسة هند مساعد، مدير عام مديرية التموين بمطروح، توفير مزيد  من السلع الأساسية والاستراتيجية والاطمئنان على توافرها بكميات كبيرة للأشهر المقبلة. 

معارض أهلا رمضان 

وأكد محافظ مطروح، استمرار معارض "أهلًا رمضان"، وشوادر بيع السلع الغذائية للمواطنين حتى نهاية شهر رمضان الكريم، ولما بعد العيد بأسعار مخفضة بنسبة ٢٥%، مشيرًا إلى توافر السلع الأساسية ومنها السكر المعبأ بسعر ٢٧ جنيهًا للبيع في المعرض اللوجيستي ومعارض "أهلًا رمضان" وبعدد من المحلات المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار بمدن ومراكز المحافظة وكذلك توافر اللحوم الطازجة بسعر ٣٠٠ جنيه بمعرض "أهلًا رمضان"، واللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية بسعر ٢٥٠ جنيهًا. 

ترميم  المجمع الاستهلاكي

كما ناقش محافظ مطروح، قرار ترميم  المجمع الاستهلاكي بالعلمين؛ لاستمرار تقديم الخدمة التموينية لأهالي المدينة، مشددًا على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات لمتابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين. 

محافظ مطروح وكيل تموين مطروح السلع الاساسية والاستراتيجية معارض اهلا رمضان مطروح

مواد متعلقة

معارض وشوادر وقوافل تموينية.. مطروح تستعد لاستقبال شهر رمضان

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

بعد القبض على متهم.. تطور جديد في واقعة مالك أسد التجمع

هل يعتبر الشذوذ الجنسى زنا؟.. على جمعة يوضح الفارق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة