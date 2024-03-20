محافظ مطروح: استمرار معارض "أهلًا رمضان" وشوادر بيع السلع بأسعار مخفضة

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مع المهندسة هند مساعد، مدير عام مديرية التموين بمطروح، توفير مزيد من السلع الأساسية والاستراتيجية والاطمئنان على توافرها بكميات كبيرة للأشهر المقبلة.

معارض أهلا رمضان

وأكد محافظ مطروح، استمرار معارض "أهلًا رمضان"، وشوادر بيع السلع الغذائية للمواطنين حتى نهاية شهر رمضان الكريم، ولما بعد العيد بأسعار مخفضة بنسبة ٢٥%، مشيرًا إلى توافر السلع الأساسية ومنها السكر المعبأ بسعر ٢٧ جنيهًا للبيع في المعرض اللوجيستي ومعارض "أهلًا رمضان" وبعدد من المحلات المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار بمدن ومراكز المحافظة وكذلك توافر اللحوم الطازجة بسعر ٣٠٠ جنيه بمعرض "أهلًا رمضان"، واللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية بسعر ٢٥٠ جنيهًا.

ترميم المجمع الاستهلاكي

كما ناقش محافظ مطروح، قرار ترميم المجمع الاستهلاكي بالعلمين؛ لاستمرار تقديم الخدمة التموينية لأهالي المدينة، مشددًا على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات لمتابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.