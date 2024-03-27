الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صدفة| إشادات واسعة بتمثيل «دهب تامر».. ماذا قالت عن دورها؟

دهب تامر في مسلسل
دهب تامر في مسلسل صدفة

حصلت الممثلة الشابة دهب تامر على العديد من الإشادات عقب ظهورها فى مسلسل صدفة، وهذا لم يكن العمل الأول لها أو الوحيد لها فى دراما رمضان 2024 حيث ظهرت ايضًا فى مسلسل بابا جه.

إشادات واسعة بتمثيل «دهب تامر» في مسلسل صدفة

أطلقت دهب تامر العديد من التصريحات الصحفية عن دورها فى مسلسل صدفة وقالت: "قدّمت على أوديشن الشخصية، وبالفعل حصل توافق ومن ثم تدرّبت على الشخصية وتفاصليها مع acting coach، وهو الأمر الذي ساعدها كثيرًا على التمكن من إتقان الشخصية".

وأضافت: "أنا بتعرض لظروف صعبة في حياتي، وبضطر إلى اللجوء لفعل بعض الأمور الغير جيدة ولن أستطيع الإفصاح عن الأكثر من هذا، كما أن الفنانة ريهام حجاج هى أخت لنا في اللوكيشن، وساعدتنا كثيرًا طوّال الوقت في التصوير".

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مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 17

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة 17

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
  • قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
  • قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
  • القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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