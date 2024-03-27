بأسعار مخفضة.. 72 طن سكر للتوزيع على المواطنين بالقليوبية

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، تسلم 72 طن سكر محملة على 6 سيارات قادمة من جهاز مشروع الخدمة الوطنية الشركة العامة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك لتوزيعها بمدن بنها وطوخ وكفرشكر والخانكة وشبين القناطر وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، وتوفير كل السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأوضح المحافظ، في بيان، أن هذه الكمية تعد الدفعة الثالثة التى استلمتها المحافظة، حيث تم استلام 143 طن سكر على مدار أسبوعين، وتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجًا بمدن بنها وطوخ وكفرشكر، لافتًا إلى أنه سيتم استكمال التوزيع بكميات أخري لقرى المحافظة.



جاء ذلك بحضور عيد عبدالله، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ، وبعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كل السلع الأساسية والاستراتيجية، قائلًا: مستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق، لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان.

وثمّن محافظ القليوبية الدور الحيوي والرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مقدمًا الشكر للواء أركان حرب وليد حسين أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب حسام سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، لدعمهم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين، بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مؤكدًا على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كل أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.