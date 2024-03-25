اليوم.. محافظ القليوبية يكرم 450 فائزًا فى أكبر مسابقة للقرآن الكريم

يكرم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الإثنين، الفائزين في أكبر مسابقة القرآن الكريم بطوخ بمشاركة 3 آلاف متسابق في احتفالية كبرى تقام في ساحة الوحدة المحلية بقرية ترسا، تحت رعاية النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان ونائب دائرة طوخ وقها.



وأعلنت اللجنة المنظمة رسميًا عن أسماء الفائزين وعددهم 450 فائزًا في المسابقة الكبرى التي أعلن عنها النائب أحمد بدوى خلال شهر شعبان الماضي، وتنافس فيها نحو 3 آلاف متسابق من حفظة القرآن الكريم بجميع قرى طوخ وقها.



وكانت اللجنة المنظمة أعلنت عن أسماء الفائزين في المسابقة من بينهم 61 من حفظة القرآن الكريم كاملًا بعد إجراء كل الاختبارات على جميع المستويات، من المقرر إجراء تكريم خاص لذوي الهمم من حفظة القرآن الكريم وأيضًا تكريم أصحاب الأصوات الحسنة في الإلقاء.

وقال النائب أحمد بدوي، في بيان له، إن المسابقة هذا العام يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي، وتعد الأكبر في تاريخ المسابقات من حيث التنظيم والمشاركة، لافتًا إلى أنه تم تقسيم لجان المسابقة لإجراء الاختبارات التي تمت على 4 مستويات هي: القرآن الكريم كاملًا، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف القرآن الكريم، وربع القرآن الكريم، تمهيدًا لإجراء التصفيات النهائية.



ولفت النائب أحمد بدوي إلى أن مسابقة 2024 تختلف شكلًا ومضمونًا عن النسخ السابقة، حيث تم عمل مسابقة من داخل المسابقة للأصوات الحسنة وإلقاء الضوء على ذوي الهمم المشاركين وتشجيعهم على اهتمامهم بحفظ كتاب الله القرآن الكريم بجانب تفوقهم فى دراستهم فى مختلف المراحل التعليمية، منوهًا بأننا نستهدف العمل على تثقيف جميع الأطفال فى شتى المجالات وحمايتهم من فكر الشارع ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية من خلال تفوقهم دراسيًا ودينيًا.