الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 30 تعديًا على أراض زراعية فى القناطر الخيرية بالقليوبية

إزالة 30 حالة تعديات
إزالة 30 حالة تعديات على الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية

نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بإشراف المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، 30 قرار إزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بعزبة عرب مهدي التابعة لقرية أبوالغيط باجمالي مساحة 19715م2 (أربعة أفدنة و16 قيراطا و16 سهما)

 وأكد المحافظ التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، مؤكدا أيضا الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد من خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية.

وأشار محافظ القليوبية إلى الإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى،  وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة.

وشدد المحافظ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة.

وأشار إلى متابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
 

إزالة التعديات محافظة القليوبية قرارات الازالة عبدالحميد الهجان الأراضي الزراعية

مواد متعلقة

الدفع بسيارات شفط مياه الأمطار من الشوارع والطرق بالقليوبية

ضبط 123 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة على مخابز القليوبية

سقوط أمطار على القليوبية.. وشلل مرورى فى الشوارع

محافظ القليوبية يتابع انتظام الحركة وتعريفة الركوب بمواقف السيارات

مستقبل وطن يكرم الأمهات المثاليات أصحاب قصص كفاح في كفر شكر

مدير مستشفى كفر شكر يُشارك مرضى الغسيل الكلوى الاحتفال بعيد الأم

رئيس مركز كفر شكر يتابع انتظام الحركة داخل محطات الوقود ومواقف السيارات

محافظ القليوبية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس

الأكثر قراءة

عاجل..انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟