إزالة 30 تعديًا على أراض زراعية فى القناطر الخيرية بالقليوبية

نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بإشراف المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، 30 قرار إزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بعزبة عرب مهدي التابعة لقرية أبوالغيط باجمالي مساحة 19715م2 (أربعة أفدنة و16 قيراطا و16 سهما)

وأكد المحافظ التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، مؤكدا أيضا الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد من خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية.

وأشار محافظ القليوبية إلى الإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة.

وشدد المحافظ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة.

وأشار إلى متابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

