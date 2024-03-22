رئيس مركز كفر شكر يتابع انتظام الحركة داخل محطات الوقود ومواقف السيارات

تابع الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، يرافقه محمد غيم وإبراهيم سعيد نائبا رئيس المركز والمدينة، سير العمل بمحطات الوقود وحركة السيارات وركوب المواطنين داخل مواقف السيارات، والتأكيد على التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة والاطمئنان على ركوب المواطنين وعدم وجود مشكلات داخل حركة مواقف السيارات.

محطات الوقود وكافة مواقف السيارات بنطاق المركز والمدينة تعمل بصفة منتظمة

وأكد الدكتور رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أن محطات الوقود وكافة مواقف السيارات بنطاق المركز والمدينة تعمل بصفة منتظمة وشكل طبيعي، والهدوء التام يسود مواقف السيارات، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على السائقين بمواقف السيارات بضرورة الالتزام بتعريفة الركوب المقررة رسميا من المحافظة وعدم مخالفتها حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية الرادعة.

حملات للتأكد من الالتزام بالقوانين والتعريفة المقررة قانونًا والالتزام بخطوط السير

وشدد رئيس مركز ومدينة كفر شكر على ضرورة استمرار حملات التفتيش والمتابعة على كافة مواقف السيارات وحركة ركوب المواطنين والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعريفة المقررة قانونا والالتزام بخطوط السير فى كافة موقف السيارات والعمل على حماية المواطنين داخل مواقف السيارات من بعض حالات الاستغلال.



كما عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تمام الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.

قرار بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس

وفي هذا الصدد، أصدر محافظ القليوبية، قرارا بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك علي إثر زيادة اسعار الوقود التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024:

البنزين 95 13.50 جنيه / لتر.

البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.

البنزين 80 11 جنيهات / لتر.

الســـــولار 10 جنيهات / لتر.

غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3.

البوتـــاجاز 100 جنيه / أسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام

200 جنيه/ أسطوانة سعة 25 كيلو جرام