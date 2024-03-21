الخميس 21 مارس 2024
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انطلاق فعاليات النسخة الثانية من تطبيق أداء للمتابعة الإلكترونية

إنطلاق فعاليات النسخة
إنطلاق فعاليات النسخة الثانية من تطبيق أداء للمتابعة

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فعاليات النسخة الثانية من تطبيق أداء للمتابعة الإلكترونية لتنفيذ الخطط الإستراتيجية للجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة عبد الوهاب، مدير التخطيط الاستراتيجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية المركزية، ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، ومديري وحدات التخطيط الاستراتيجي والمراكز بالكليات، وعدد من مديري إدارات الجامعة. 

وقال رئيس جامعة بنها، إن الهدف من إطلاق الجامعة النسخة الثانية من تطبيق أداء للمتابعة الالكترونية لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية بالكليات هو ضمان التنفيذ طبقا للخطة الموضوعة وزيادة فعاليتها وتقليل الجهد والوقت والتكلفة المبذولة، والذي بدوره يساهم في اتجاه الجامعة نحو جامعة ذكية من خلال إدخال كافة المؤشرات الخاصة بالمنظومة وربطها بمؤشرات قياس أداء.

وأكد استكمال منظومة  التطبيقات الالكترونية لكافة أنشطة الجامعة حتى نتمكن من مواكبة العصر ومواءمة الاحتياجات المتجددة بشكل أسرع، مشيرا إلى أنه سيتم رفع التطبيق على منصة الجامعة للحصول على معلومات جيدة تفيد متخذي القرار.

من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة عبد الوهاب، ضرورة المتابعة الإلكترونية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية وتطوير النسخة الثانية من التطبيق لتلبي احتياجات المستخدمين للتطبيق والتطوير لتطبيق أداء في ضوء الدراسة التقييمية التي أجريت على التطبيق السابق للحصول على بيانات ومعلومات تتسم بالدقة والجودة.

كما نظمت كلية الآداب بجامعة بنها ندوة تثقيفية بعنوان "كيفية تحويل الإعاقة إلى طاقة" بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

وقالت الدكتورة شيرين مصطفى الشورى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الندوة تم تنسيقها مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها الدكتورة كريمة الحصري بقسم علم الاجتماع بالكلية.

وتناولت الندوة إبراز أهمية دور ذوي الهمم في الاندماج مع المجتمع، وشرح تجارب عدد من الطلاب في كيفية التعامل مع المجتمع ودور الاسرة في بناء شخصياتهم من خلال مسابقات تحفيظ القرآن، والتفوق الرياضي والعلمي والدراسي.
 

جامعة بنها ناصر الجيزاوى تطبيق الأداء فعاليات النسخة الخطة الأستراتيجية

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