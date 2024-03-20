الأربعاء 20 مارس 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد 4 مصانع لتعبئة وتوزيع السكر المدعم بالخصوص

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، 4 مصانع لتعبئة وتوزيع السكر بمدينة الخصوص لبيعه للمواطنين بأسعار مبادرة رئيس مجلس الوزراء بسعر 27 جنيهًا للكيلو، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر كميات من السكر لتعبئته وتوزيعه للمواطنين، سواء من خلال منافذ البيع للجمهور بالمصنع أو توزيعه بمعارض أهلًا رمضان والمحلات والهايبر ماركت. 

رافق المحافظ خلال الجولة كل من سلوى أبوالعينين، رئيس مدينة الخصوص، عيد عبدالله وكيل وزارة التموين.
 

وخلال جولة، تفقد المحافظ مصنعًا بشارع مسجد نور العدالة، وآخر بشارع عمر بن الخطاب، بالإضافة إلى مصنع بشارع الشهيد ثروت وكذلك مصنع بشارع مصنع السلك.
 

ووجّه المحافظ بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر.

وتحدث المحافظ إلى المواطنين وبعث لهم رسالة طمأنة، مؤكدًا على توافر كل السلع الأساسية والاستراتيجية، ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو احتكار للسلع، وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتحسين مستوى المعيشة من خلال العمل على حماية المواطنين من جشع التجار ومراقبة الأسواق بكل مناطق المحافظة، من أجل التخفيف على المواطنين فى شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والأساسية. 

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