الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير قسم الجراحة بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة بنها يتفقد
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير قسم الجراحة بالمستشفيات

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمستشفى الجامعي لتفقد أعمال تطوير وتدعيم وتوسعة قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي والواجهة الوظيفية لمبنى المستشفى من الخارج.

 إضافة 210 أسرة إلى سعة المستشفى

وخلال الجولة شدد رئيس الجامعة، على أهمية سرعة الانتهاء من كل الأعمال طبقا للمدة الزمنية المحددة مع مراعاة اعمال الحماية، كما استمع  إلى شرح تفصيلي عن أعمال التطوير والتجديد داخل المستشفى ليتم إضافة 210 أسرة إلى سعة المستشفى، كما تتضمن الأعمال تطوير المقر الإداري للأقسام الأكاديمية للجراحة وقاعات التدريس.

الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا من دورها المجتمعي

وأكد رئيس جامعة بنها على حرص الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا من دورها المجتمعي، حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور عمرو الدخاخني مدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفى الجامعي، والدكتور المعتز بالله جمال الدين الاستشاري العام لتطوير المستشفيات الجامعية.

كما افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، دورة تدريبية TOT المدرب المشارك والذى نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بهدف إعداد كوادر من المدربين القادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة.

وحاضر رئيس الجامعة خلال الدورة  مشيرا الي أهمية تأهيل المشاركين من أجل تقديم برامج تدريبية متميزة تواكب أعلى مستويات الحرفية في مجال التدريب، والمساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كافة العاملين بالجامعة وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية. 

وأضاف " الجيزاوي" أن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجيه للتطوير بالجامعة

جامعة بنها المستشفى الجامعي ناصر الجيزاوى جولة تفقدية تطوير المستشفى مستشفيات جامعة بنها

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