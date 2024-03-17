الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط عصابة سرقة المنازل في القليوبية

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى لسرقة المنازل عبر تسلق مواسير الصرف الصحي

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عصابة مكونة من 4 عاطلين تخصصت في سرقة المنازل بالقليوبية واعترفوا بارتكاب 8 وقائع وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عدة بلاغات من المواطنين بتعرض شققهم ومنازلهم للسرقة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 4 عاطلين ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية وأحدهم عميل سىء النية كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الشقق والمنازل عبر التسلق على مواسير الصرف الصحى.

وعقب تقنين الاجراءات ألقى القبض على المتهمين بعد تحديد أماكنهم وضبط بحوزتهم بعض المسروقات وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقات منازلمت وشقق وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة امرت بحبسه  والتحفظ على المسروقات.

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