انتشار سيارات سحب مياه الأمطار بشوارع القليوبية

تعرضت مدن وقرى محافظة القليوبية، لأمطار غزيرة ورعدية وطقس غير مستقر من الصباح الباكر، مما أدى إلى غرق الطرق والشوارع مع انتشار مكثف لسيارات شفط المياه من الشوارع ومطالع ومنازل الكبارى بالطرق السريعة والطريق الحر شبرا بنها والطريق الزراعي، لعدم تعطل حركة المرور والمسافرين وأصحاب السيارات.

فيما أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، انتشار سيارات شفط بكل مناطق وطرق وشوارع المحافظة وبذل كل الجهود لمواجهة موجة الأمطار المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات المقبلة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على كل أنحاء مدن ومراكز وأحياء المحافظة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع رؤساء مراكز ومدن وأحياء محافظة القليوبية للتعامل الفورى والسريع من الأمطار الغزيرة فى أى وقت والدفع بسيارات شفط المياه بالشوارع والطرق لعدم التأثير على حركة المواطنين وأصحاب السيارات والسائقين من أجل التسهيل على المواطنين فى تحركاتهم والخروج من منازلهم وقضاء خدماتهم ومصالحهم.

من جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد فى انتشار سيارات شفط مياه الأمطار وجميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة، وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه توجد تعليمات مشددة لكل رؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بضرورة وجود كل الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كل الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ فى التقلبات الجوية وسقوط غزيرة بالشوارع والطرق ومطالع ومنازل الكبارى.