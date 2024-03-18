الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الأم المثالية بالقليوبية: "تركت أحلامي بعد وفاة زوجي من أجل مستقبل أفضل لأولادي"

الأم المثالية بالقليوبية
الأم المثالية بالقليوبية

حصلت وفاء عواد عبد العزيز حمزة من قرية شلقان مركز القناطر بمحافظة القليوبية على لقب الأم المثالية على مستوى مدن ومراكز وأحياء المحافظة.

 

وأوضحت الأم المثالية، أن زوجها توفي منذ ما يقرب من 15 عاما وتركها ومعها 3 أولاد محمد ووفاء توأم وكانوا في ذلك الوقت في الصف الثاني الإعدادي ومحمد كان في وقت وفاة والده في الصف السادس الابتدائي، مشيرة إلى أنها كافحت من أجل تربيتهم وتعليمهم وحمايتهم من أفكار الشارع وحرصت أن تكمل رحلة تربيتهم وتعليمهم وإنفاق كل غالى ورخيص من أجل خلق مستقبل أفضل لهم. 

 

وأشارت إلى أنها تقدمت بقصة كفاحها لمسابقة الأم المثالية بمكتب التضامن الاجتماعي بالقناطر الخيرية، مشيرة إلى أن زوجها كان يعمل طبيب حر للعلاج الطبيعي وكانوا يعيشون ميسورين الحال إلى أن تعرض لظروف صحية جعلته يحتاج إلى إجراء عملية قلب بمبلغ مالي كبير وتوفى بعدها مباشرة، لافتة إلى أنها ربت الأولاد بمرتبها فقط وعرض عليها جميع الأقارب من الأب والأم أن يساعدوها في نفقة تربية الأولاد ولكنها رفضت وبارك الله لهم في مرتبها القليل وتحملت هي والأولاد ظروف الحياة وأحسنت تربيتهم.

 

وأضافت أن عمرها حاليا 65 عاما حيث تخرج أحمد وأصبح نقيب مهندس وتزوج وتخرجت وفاء وأصبحت دكتورة علاج طبيعي وتزوجت ومحمد أنهى بكالوريوس الزراعة وتستعد لأن تزوجه أيضا لتكمل رسالتها في الحياة بعد رحيل زوجها الطبيب الذى كان سند حياتها فى الدنيا.

 

وأوضحت أنها تخلت عن أحلامها وطموحها بأن تستكمل الدراسات العليا في إدارة الأعمال وجامعة عين شمس التي كانت قد حصلت عليها أثناء حياة زوجها ولكنها آثرت أن تربي الأولاد وتعلمهم بنفسها على أن تكمل تعليمها وبالفعل قدرها الله ووقف معها إلى أن أوصلتهم إلى بر الأمان، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح فى حياتهم. 

الأم المثالية محافظة القليوبية القناطر الخيرية قرية شلقان مسابقة عيد الأم

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