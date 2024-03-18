الكشف على 4200 مريض وعلاجهم شهريًا بمستشفى حميات طوخ بالقليوبية

قال الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، إنه تم الكشف على 4200 مريض بالعيادات الخارجية شهريًا بمستشفى حميات طوخ بالطريق الزراعى، وتقديم كل الخدمات العلاجية والطبية لجميع المرضى بالمستشفى على أكمل وجه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فى تصريحات صحفية، أنه تتم متابعة نظام أداء تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى ومدى كفاءة تشغيل كل الأقسام الطبية داخل المستشفى، والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد الفريق الطبي النوبتاجي يوميًا، مع متابعة توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ داخل قسم الاستقبال بالمستشفى حتى يحظى كل مريض بخدمة طبية وعلاجية متميزة.

وأوضح الجزار أن مستشفى حميات طوخ تشارك فى المبادرة الرئاسية للكشف وتحاليل مبادرة الأورام، مشيرًا إلى أنه جرى تطويرها تطويرًا شاملًا منذ ثلاثة أعوام ودعمها بطواقم متميزة فى الكشف والتشخيص وعلاج جميع حالات المرضى، بهدف أن تتناسب مع معايير الجودة والأداء والمشاركة في المشروعات البحثية المتعلقة بالأمراض المعدية، لكونها تعد خط الدفاع الأول ضد الأمراض شديدة الخطورة.

كما أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمدينة شبين القناطر، حيث لاحظ المحافظ وجود شونة مواد بناء على الأرض الزراعية بنطاق قرية نوى، وعلى الفور وجّه بإزالتها ومصادرة جميع مواد البناء بها ومتعلقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما حرص المحافظ على الإشراف على عملية الإزالة بنفسه، مشددًا على ضرورة تكثيف دوريات المتابعة لمنع مثل هذه المخالفات.