محافظ القليوبية يأمر بإزالة عربات المشروبات على طريق "بنها- كفر شكر"

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها، جولة تفقدية شملت المرور على طريق الرياح التوفيقي بنها- كفر شكر، وذلك لمتابعة ورصد عدد من مخالفات البناء أو تبوير الأراضي بغرض إقامة منشآت غير مرخصة كمعارض وورش للسيارات أو إقامة كافيتريات بالمخالفة، بالإضافة إلى رفع السيارات التي تستخدم كعربات لبيع المشروبات الساخنة وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية على الطريق.

ووجه المحافظ بفحص بعض ملفات المنشآت التي تقدمت بطلب للتصالح لدراسة قانونيتها وتسريع الإجراءات للتعامل معها، سواء بالإزالة في حالة عدم قبول ملف التصالح أو بتقنين وضعها في حالة استيفائها شروط التصالح.

كما وجه المحافظ، خلال الجولة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الأراضي التي تم تبويرها بغرض إقامة منشآت تجارية غير مرخصة، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بإقامة مثل هذه المنشآت على الطرق العامة.



ووجه الهجان بإزالة الإشغالات الموجودة المتواجدة أسفل كوبري الرياح التوفيقي، مشددًا على ضرورة التواجد بشكل دائم ومستمر من قبل الأجهزة التنفيذية؛ لمنع أي تعديات على حرم الطريق.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة بنها عند مفارق طريق المنصورة وذلك ضمن خطة رد الشيء لأصله، حيث تم الانتهاء من بلاط الإنترلوك وزراعة أشجار النخل ونباتات الزينة لتكون متنفسًا للمواطنين وواجهة حضارية للمدينة.



ووجه الهجان بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية، مؤكدًا سرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

كما أكد عبدالحميد الهجان استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمدينة شبين القناطر، حيث لاحظ المحافظ وجود شونة مواد بناء على الأرض الزراعية بنطاق قرية نوى، وعلى الفور وجه بإزالتها ومصادرة جميع مواد البناء بها ومتعلقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.