حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس فى القليوبية

شهدت مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، نشوب حريق شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة بيجام، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة بيجام.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية ودفعت بسيارتي إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.

وبالمعاينة والفحص كشفت التحريات الأولية عن أن الحريق نتيجة لماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.