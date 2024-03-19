"مع الناس" مبادرة لتوفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بكفر شكر

أطلق حزب الشعب الجمهوري أمانة مركز كفر شكر برئاسة أحمد منصور أمين عام الحزب، مبادرة مع الناس لتوفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين بسعر 290 جنيه للكيلو في شادر المبادرة المقام بمدينة كفر شكر ضمن مبادرة أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لراحة وخدمة المواطنين.

وأقيمت المبادرة بإشراف المهندس مصطفى أبو حجر أمين تنظيم الحزب بمحافظة القليوبية ودعم إبراهيم السيد ضوه الأمين المساعد للحزب بكفر شكر بحضور أبوسريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن الحزب والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز مدينة كفر شكر وعددا من قيادات الحزب بالمركز والمدينة.

وأوضح إبراهيم السيد ضوه الأمين المساعد للحزب بكفر شكر ومنسق المبادرة في تصريحات صحفية أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين فى شراء اللحوم البلدية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم.

وأضاف أمين مساعد الحزب، أن المبادرة ضمن خطط حزب الشعب الجمهورى التى تستهدف دعم الأهالى فى شراء السلع الغذائية وتوفير اللحوم البلدية بـ 290 جنيه للكيلو طوال شهر رمضان الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها، ومحاربة الغلاء بالأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم وخاصة في شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أنه جارى التوسع في المبادرة بكل قرى المدينة للتسهيل على المواطنين فى حياتهم المعيشية.

وأوضح أمين مساعد الحزب، أن فكرة المبادرة جاءت تضامنًا مع جهود وإنجازات الدولة فى رفع المعاناة من كاهل المواطنين ومساندتهم فى توفير احتياجاتهم من اللحوم البلدية طول أيام شهر رمضان المبارك حتى يشعر كل مواطن أن الدولة وأحزابها السياسية يدا واحدة من أجل راحة وخدمة المواطنين والتخفيف عنهم فى شراء كافة احتياجاتهم من اللحوم البلدية بأسعار مخفضة لمحاربة غلاء الأسعار.